Başbakan ​​Barzani, Kuştepe su projesinin açılışını yapacak

Kuştepe su projesi sayesinde artık 20 yıl boyunca su sorunu yaşanmayacak

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, yarın Kuştepe su projesinin açılışını gerçekleştirecek.

Dokuzuncu kabinenin en önemli projelerinden biri olarak değerlendirilen Kuştepe su projesinin açılışı yarın (23 Ekim 2025 Perşembe günü) Başbakan Mesrur Barzani tarafından yapılacak.

Söz konusu proje sayesinde artık Erbil'in Kuştepe ilçesi, Bistane nahiyesi ve çevre köylerinde 20 yıl boyunca su sorunu yaşanmayacak.

Proje kapsamında 112 su kuyuyu kapatılırken, projeden 15 bin su abonesi yani 63 bin kişi faydalanacak. Ayrıca vatandaşlara günlük 72 bin metreküp içme suyu temin edilecek.

Başbakan Barzani, 17 Eylül 2024'te Kuştepe su projesinin temel taşını atmıştı.