Kürdistan Bölgesi'nde eğitime seçim arası

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanlığı, seçimler hazırlıkları ve oy verme işlemleri sebebiyle 6-11 Kasım tarihleri arasında eğitime ara verme kararı aldı.

Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 11 Kasım'da yapılacak Irak Parlamento seçimlerine hazırlıklar ve oy verme işlemlerinin okullarda gerçekleştirilecek olması sebebiyle, 6-11 Kasım tarihleri arasında eğitim ve öğretime ara verme kararı alındı. Açıklamada, 12 Kasım 2025 Çarşamba günü tüm okullarda eğitime yeniden başlanacağı belirtildi.Irak genelinde ve Kürdistan Bölgesi'nde 11 Kasım 2025 tarihinde Irak Parlamentosu seçimlerinin yapılması planlanıyor.