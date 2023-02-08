Maraş depremleri: Dünya Sağlık Örgütü 3. Seviye Acil Durum ilan etti

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WHO’nun 3. Seviye Acil Durumu, en yüksek acil durum olarak değerlendiriliyor ve WHO’nun kurum çapındaki varlıkların seferber edilmesi anlamına geliyor.

WHO Avrupa Direktörü Dr. Kluge, dün gerçekleşen WHO Yönetim Kurulu’na Türkiye ve Rojava ve ve Suriye’de depremle ilgili bilgilendirme sunumu yapıldığını vurgulayarak 3. Seviye Acil Durum ilan edildiğini belirtti.

Dr. Kluge, açıklamasında “Kendi hayatları tehlikedeyken müdahale eden Antep'teki saha ofisimizdeki WHO personeli de dahil olmak üzere ilk müdahale ekiplerini takdir ve takdirle karşılıyorum” dedi.

Kluge, WHO Avrupa’nın ekiplerinin Antep, Anlara ve İstanbul’da faaliyet gösterdiğini belirterek “Hayat kurtarmak için dikkate değer bir müdahale operasyonu başlatan Türk yetkililerini takdir ediyorum. Muazzam bir dayanışma gösteren Üye Devletlere teşekkür ederim. Uluslararası toplumu desteğini artırmaya devam etmeye, Türkiye Hükümeti ve WHO ile tam koordinasyon sağlamaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.