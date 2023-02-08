Genel

Maraş depremleri: Dünya Sağlık Örgütü 3. Seviye Acil Durum ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, dün WHO’nun Türkiye ve Rojava ve Suriye’de etkili olan iki büyük deprem sonrasında en yüksek seviye olan ‘3. Seviye Acil Durum’ ilan ettiğini duyurdu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
WHO
WHO
dünya Deprem who acil durum

HABER MERKEZİ

WHO’nun 3. Seviye Acil Durumu, en yüksek acil durum olarak değerlendiriliyor ve WHO’nun kurum çapındaki varlıkların seferber edilmesi anlamına geliyor.

WHO Avrupa Direktörü Dr. Kluge, dün gerçekleşen WHO Yönetim Kurulu’na Türkiye ve Rojava ve ve Suriye’de depremle ilgili bilgilendirme sunumu yapıldığını vurgulayarak 3. Seviye Acil Durum ilan edildiğini belirtti.

Dr. Kluge, açıklamasında “Kendi hayatları tehlikedeyken müdahale eden Antep'teki saha ofisimizdeki WHO personeli de dahil olmak üzere ilk müdahale ekiplerini takdir ve takdirle karşılıyorum” dedi.

Kluge, WHO Avrupa’nın ekiplerinin Antep, Anlara ve İstanbul’da faaliyet gösterdiğini belirterek “Hayat kurtarmak için dikkate değer bir müdahale operasyonu başlatan Türk yetkililerini takdir ediyorum. Muazzam bir dayanışma gösteren Üye Devletlere teşekkür ederim. Uluslararası toplumu desteğini artırmaya devam etmeye, Türkiye Hükümeti ve WHO ile tam koordinasyon sağlamaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv