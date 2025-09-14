138 yıllık el yazısı Erbil'deki bir kütüphanede muhafaza ediliyor

3 saat önce

Erbil iline bağlı Şaklava'daki bir kütüphanede muhafaza edilen bir el yazısının tarihi 1887 yılına dayanıyor.

138 yıl önce kaleme alınan eser, Yohanna Mixail Mansur'un yönettiği müze ve kütüphanesinde muhafaza ediliyor.

Mansur, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, müzenin, bir din adamı olan babasından mirası kaldığını belirterek, babasının Fransızca ve İngilizce'yi iyi derecede konuştuğunu kaydetti.

Müzede muhafaza edilen en önemli el yazmalarından biri, Arapça yazılmış ve Süryanice "Mesahatü'z-Zona" olarak adlandırılan "Hayat Terazisi" adlı eserdir. Bu eserde, dünya, ahiret, hayat ve daha birçok konu ele alınmıştır.

Yohanna Mixail Mansur, "Bu kitabın 1887 yılında Piskopos Anna'nın oğlu Piskopos Jacob tarafından yazıldığını ve dedesinin babasına hediye olarak verdiğini belirtti.

Müzede bu el yazısının yanı sıra, bölgenin zengin tarihini anlatan birçok eser ve tarihi fotoğraf da korunmaktadır.

Mansur, gelecekte Şaklava'da resmi bir müze açılmasını ve bu değerli eserleri sergileyip gelecek nesiller için muhafaza edebilmeyi umdu.

1950 yılında Erbil'in Şaklava ilçesinde doğan Yohanna Mixail Mansur, İşletme ve Ekonomi Fakültesi mezunudur. Erbil'deki Rafidain Bankası'nın Genel Müdürü olarak görev yaptı ve 1991 yılında emekli oldu.