Mele Bahtiyar: Kürdistan Bölgesi, demokrasi açısından Irak'tan daha iyi

3 saat önce

Tanınmış siyasetçi Mele Bahtiyar, Irak ve bölgenin sorunlarına tek çözümün gerçek demokrasinin geliştirilmesi olduğunu belirtirken, Kürdistan Bölgesi’nin demokrasi açısından Irak'tan daha iyi durumda olduğunu bildirdi.

Mele Bahtiyar, 14 Eylül 2025 Pazar günü Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, demokrasi sağlanmazsa Irak'ta ve bölgede durumun daha da kötüleşeceği uyarısında bulunarak, “Tüm sorunların çözümü için tek yol gerçek demokrasiye doğru ilerlemektir.” dedi.

Süleymaniye’de 21-22 Ağustos tarihlerinde yaşananlara ilişkin Mele Bahtiyar, “Başından sonuna kadar hiçbir şeyi kabul etmedim." açıklamasında bulundu.

Kürdistan Bölgesi ile Irak'taki demokratik süreç arasındaki farklılıklara ilişkin bir soruya yanıt veren Mele Bahtiyar, Kürdistan Bölgesi'nin bu alanda Irak'tan daha ileri olduğunu söyledi.

Mele Bahtiyar, "Demokrasi, egemen ulusların bakış açısından olduğundan çok daha fazla, boyunduruk altındaki ulusların bakış açısından önemlidir. Onlar egemen ulus, biz boyunduruk altındaki ulusuz, bu yüzden demokrasi bizim için su ve hava gibidir.” ifadelerini kullandı.

Farklılıklara rağmen Irak'taki demokrasinin diğer Arap ülkeleriyle kıyaslandığında kötü olmadığı değerlendirmesini yapan Mele Bahtiyar, “Ancak bizim için demokrasi sadece bir sistem değil, çok önemli bir ilkedir.” diye konuştu.