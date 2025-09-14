İsrail, Suriye'deki bazı yerleşim bölgelerine girdi

3 saat önce

İsrail ordusuna ait bir birlik, Suriye'nin batısındaki iki köye girdi ve bölgeyi havadan insansız hava araçlarıyla (İHA) izliyor.

Suriye haber ajansı SANA'da yer alan haberde, İsrail askeri birliklerinin, sabah saatlerinde ülkenin güneyindeki Saysun ve Cemle köylerinde arama yaptığı belirtildi.

İsrail ordusuna ait yaklaşık 18 askeri aracın, evlere baskınlar düzenlediği ve arama-tarama faaliyetleri yürüttüğü aktarıldı.

Ayrıca, İsrail'e ait farklı askeri birliklerin işgal altındaki Suriye'nin Golan sınırı yakınında bulunan Cemle askeri üssü çevresinde konuşlandığı bildirildi.

Haberde, söz konusu hareketliliğin İsrail'e ait İHA’ların bölgede keşif uçuşları yaptığı sırada gerçekleştiği ve bunun halk arasında ciddi kaygı ve tedirginlik yarattığı kaydedildi.