Irak… İnsani felaket uyarısı yapıldı

2 saat önce

Irak İnsan Hakları Stratejik Merkezi, Irak'ta su kıtlığı nedeniyle insani bir felaket yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Merkezden 14 Eylül 2025 Pazar günü yapılan açıklamada, Irak’ın, su kıtlığı krizi ve altyapı ile vatandaşları etkileyen ve çözüme kavuşturulamayan sorunlar nedeniyle insani bir felaketle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Hastane ve pazar yerlerinde çıkan yangınlar, çevre ve iklim krizleri, sağlık, barınma ve insan onuruna yakışır bir yaşam gibi tekrarlanan trajik olayların temel insan haklarına doğrudan tehdit oluşturduğu belirtilirken, “hükümetin zayıf tepkisi ve uygunsuz önleme planlarının da bunda etkili olduğu” ifade edildi.

Açıklamada, Irak Hükümeti, Bakanlar Kurulu ile ilgili taraflara kuraklığın etkileri ve öngörülen risklere yönelik kapsamlı bir ulusal strateji geliştirmeleri, çözümlerin uygulanmasının izlenmesinde sivil toplum örgütleri ve insan hakları örgütlerinin de yer alması çağrısı yapıldı.

Uluslararası toplumu iklim değişikliğiyle mücadelede Irak'a destek vermeye çağırısı da yapılan açıklamada, devletlerden, uluslararası hukuka uygun olarak, susuzluk ve zorla yerinden edilme tehdidi altındaki milyonlarca Iraklının haklarını ve iç barışı korumak için su kotalarına saygı göstermeleri istendi.