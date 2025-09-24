Erbil'de Hemorajik ateş vakası görüldü

3 saat önce

Erbil Sağlık Genel Müdürü Dilovan Muhammed, Erbil’de bir kişide Hemorajik ateş vakası görüldüğünü bildirirken, her yıl temmuz, ağustos ve eylül aylarında Kürdistan Bölgesi’nde Hemorajik ateş vakalarının görüldüğünü söyledi.

K24’e özel açıklama yapan Dilovan Muhammed, bu yıl Hemorajik ateş vakasında önemli ölçüde azalma yaşandığını, ayrıca her yıl olduğu gibi bu yılda vakaların artmasının önüne geçmek için yönergeler yayınladıklarını dile getirdi.

Şu anda Kuştepe sakini olan ve hayvancılıkla uğraşan 42 yaşındaki bir kadının Hemorajik ateş virüsü taşıdığını söyleyen Dilovan Muhammed, “Laboratuvarımızda genel bir test yaptık ve maalesef pozitif çıktı. Emin olmak için aldığımız örnekleri Bağdat'a gönderdik ve henüz bir sonuç alamadık.” dedi.

Dilovan Muhammed, emin olmasalar bile hastanın tedavisine başladıklarını ve sağlığına kavuşması için gerekenlerin yapılacağını ifade etti.