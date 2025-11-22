İran'dan uluslararası yardım çağrısı

5 saat önce

İran Hükümeti, ülkenin kuzeyinde günlerdir devam eden büyük ölçekli yangın nedeniyle uluslararası yardım talep etti.

İran’ın kuzeyindeki Hirkani Ormanları’nda günlerdir süren büyük ölçekli yangın, Mazendaran eyaletinin Marzanabad bölgesindeki Elit dağlık alanında yeniden şiddetlendi.

Ülke basınına göre yerel itfaiye ekipleri, çevre koruma görevlileri, Besic gönüllüleri ve dağcı ekipleri, sarp arazi yapısı nedeniyle zor koşullarda yangına müdahaleyi sürdürüyor. Şiddetli rüzgar ve kurumuş bitki örtüsü alevlerin ilerleyişini hızlandırırken, bölgede yalnızca sınırlı sayıda helikopterin kullanılabildiği belirtiliyor.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Kaimpenah, yaptığı açıklamayla, yangının kontrol altına alınamaması üzerine dost ülkelerden hızlı yardım talep etti.

Elit bölgesinin dağlık yapısı nedeniyle yangını yalnızca yerli imkanlarla söndürmenin mümkün olmadığını vurgulayan Kaimpenah, "Orman yangınlarını söndürmek için diğer ülkelerden acil yardıma ihtiyacımız var." dedi.

Kaimpenah, yardım talebinin “hem alevleri kontrol altına almak hem de yangının çevredeki orman alanlarına sıçramasını önlemek için” yapıldığını söyledi.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Hirkani ormanları, ender bitki türleri ve hassas yaban hayatıyla biliniyor. Çevre yetkilileri, yangının uzun vadeli ekolojik tahribata yol açabileceği konusunda uyarıyor.