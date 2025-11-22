Şiiler, Sudani’nin yeniden başbakan olmasına sıcak bakıyor

5 saat önce

Kanun Devleti Koalisyonu Başkanı Nuri Maliki, Koordinasyon Çerçevesi’nin Muhammed Şiya Sudani’nin yeniden başbakanlık koltuğuna oturmasına sıcak baktığını belirtti.

Nuri Maliki, 22 Kasım 2025 Cumartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, Koordinasyon Çerçevesi’nin Sudani’nin başbakanlık koltuğuna yeniden oturmasını engelleyecek herhangi bir kararının olmadığını söyledi.

Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakanlık için bazı kriterler belirlediğini kaydeden Maliki, “Hükümetin kurulması uzlaşıya bağlı olup, seçim sonuçlarının onaylanmasından itibaren bir ay içinde kurulabilir.” dedi.

Kürt partiler ile Sünnilere çağrı yapan Maliki, “Kürtler cumhurbaşkanı seçimini hızlandırmalı, Sünniler ise Parlamento başkanını seçmeli.” diye konuştu.

Irak ve Kürdistan Bölgesi genelinde yürütülen Parlamento seçimler kapsamında özel oylama 9 Kasım Pazar günü saat 7.00’de sandıkların açılmasıyla başlarken saat 18.00’de Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonunun kararıyla uzatılmadan sona erdi.

Peşmerge, güvenlik güçleri ve mültecilerin oy kullandığı özel oylamaya Kürdistan Bölgesi’nden katılım %98 iken, Irak’ta katılım %82.90 oldu.

Irak Parlamento seçimleri kapsamındaki genel oylama ise 11 Kasım 2025 Salı günü saat 7.00’de başlarken, saat 18.00’de sandıkların kapanmasıyla sona erdi. Genel oylama süreci de belirlenen saatte uzatılmadan sona erdi.

Irak genelinde altıncı dönem Parlamento seçimlerine katılım Komisyonun açıklamasına göre özel oylamada %82.42, genel oylamada %54.35 oldu.