Sağlık Bakanı: Kürdistan Bölgesi karaciğer nakli ameliyatında bölgede lider konuma geldi

4 saat önce

Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanı Saman Berzinci, dokuzuncu kabine döneminde 117 karaciğer nakli ameliyatının başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Berzinci'nin açıklamasına göre Kürdistan Bölgesi'nde 117 karaciğer nakli ameliyatı başarıyla gerçekleştirilerek Kürdistan Bölgesi, karaciğer nakli ameliyatlarında bölgede lider konuma gelmiş durumda.

Sürecin Başbakan Mesrur ​​Barzani'nin doğrudan desteği ve talimatıyla yürütüldüğünü anlatan Bakan Berzinci, dokuzuncu kabine döneminde 117 kişiye karaciğer nakli yapıldığını kaydetti.

Sağlık Bakanı, bu işlemlerin insan organ bağışı ve nakli kanununa uygun olarak, bilimsel ve idari usul ve esaslara göre düzenlendiğini ve resmi olarak onaylandığını söyledi.

Hangi şehirde kaç ameliyat yapıldı?

Erbil'de 48, Süleymaniye'de 33, Duhok'ta 27, Halepçe'de ise 5 karaciğer nakli yapıldı.