İsmail Beşikci Vakfı’ndan Başbakan Barzani’ye teşekkür

2 saat önce

İsmail Beşikci Vakfı Başkanı İbrahim Gürbüz, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’ye teşekkür ederek, İsmail Beşikçi’nin sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirdi.

Gazeteci ve yazar İsmail Beşikci, 27 Eylül Cumartesi günü (dün), Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi ile Ortadoğu Sinema Akademisi Derneği tarafından düzenlenen 9. FilmAmed Belgesel Film Festivali'nde konuşma yaptığı sırada beyin kanaması geçirmişti.

Başbakan Mesrur Barzani, 28 Eylül 2025 Pazar günü (bugün) İsmail Beşikci Vakfı'nı telefonla arayarak, İsmail Beşikçi'nin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Mesrur Barzani, Beşikçi'ye acil şifalar dilerken, tedavisi için her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Bunun üzerine Kurdistan24’e konuşan Beşikci Vakfı Başkanı Gürbüz, Başbakan Barzani’ye İsmail Beşikçi’nin sağlık durumunu sorması ve desteğe hazır olduğunu ifade etmesi dolayısıyla teşekkür etti.

İsmail Beşikçi’nin sağlık durumunun iyiye gittiğini aktaran İbrahim Gürbüz, “İsmail Beşikçi dün akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldı. İlk muayenelerde sağ tarafını hareket ettiremediği ve konuşmasının peltek olduğu tespit edildi.” dedi.

Gürbüz, İsmail Beşikçi’nin beyin kanamasının durdurulduğunu da aktardı.