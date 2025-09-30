Kürt doktor "dünyanın etkili ve örnek alınacak doktorları" arasında

4 saat önce

Amerikan Cerrahlar Koleji tarafından yayınlanan "dünyanın etkili ve örnek alınacak doktorları" listesinde bir Kürt kadını yer aldı.

Her yıl eylül ayında Amerikan Cerrahlar Koleji tarafından hazırlanan "dünyanın etkili ve örnek alınacak doktorları" listesinde ilk kez bir Kürt doktor yer aldı.

Meme kanseri uzman ve doktoru Rewan Hüseyin, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Amerikan Cerrahlar Derneği her yıl dünyanın dört bir yanından bir dizi kadın hekimi örnek hekim olarak seçmektedir. Adayların Amerika Birleşik Devletleri Cerrahi Fakültesi üyesi olması ve çalıştığı alanda aktif ve etkili olması gerekmektedir." dedi.

Amerikan Cerrahlar Derneğinin her yıl eylül ayında "dünyanın etkili ve örnek alınacak doktorları" listesini hazırladığını belirten Hüseyin, bir Kürt olarak bu doktorlardan biri olarak seçilmenin tarifsiz bir duygu olduğunu ifade etti.

Rewan Hüseyin, listede yer alan 10 doktorun her birinin bir başarı öyküsü olduğunu kaydetti.

Genel cerrah ve meme kanseri uzmanı Rewan Hüseyin, 2023 yılında meme kanserine yakalandığını ancak hastalığı yendiğini söyledi.