2025 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

Mary Brunkow, Fred Ramsdell ve Shimon Sakaguchi, "periferik bağışıklık toleransı" keşifleri nedeniyle 2025 Nobel Tıp Ödülü'ne layık görüldü.

İsveç'te bulunan Karolinska Enstitüsünde düzenlenen basın toplantısında 2025 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri açıklandı.

Brunkow, Ramsdell ve Sakaguchi, bağışıklık sisteminin kendi kendine saldırmasını önleyen "periferik bağışıklık toleransı" mekanizmasına ilişkin keşiflerinden dolayı ödüle layık görüldü.

Bağışıklık sistemi, "T hücreleri" aracılığıyla mikropları tanıyıp yok ediyor ancak bazı T hücreleri, yanlışlıkla vücudun kendi proteinlerini hedef alarak otoimmün hastalıklara yol açabiliyor.

Çalışmada otoimmün hastalık geliştiren farelerde yapılan genetik çalışmalar sonucu bu düzenleyici hücrelerin işlevi için kritik olan "Foxp3 geni" tanımlandı. Aynı genin, insanlarda görülen nadir bağışıklık bozukluğu "IPEX sendromu" ile de ilişkili olduğu ortaya konuldu.

Bilim insanlarının keşifleri, klinik deney aşamasındaki potansiyel tıbbi tedavilerin geliştirilmesini sağladı.

Keşiflerin katkısı sayesinde kök hücre nakillerinden sonra ciddi komplikasyonların önlenmesi, daha etkili kanser tedavilerinin bulunması ve otoimmün hastalıkların iyileştirilmesi ümit ediliyor.

2024 Nobel Tıp Ödülü, "mikroRNA'nın keşfi ve transkripsiyon sonrası gen düzenlemesindeki rolü" ile ilgili çalışmalarından dolayı ABD asıllı Victor Ambros ve Gary Ruvkun'a verilmişti.

Bugüne kadar 115 tıp ödülü verildi ve kimse bu ödülü ikinci kez almadı. Tıp ödülü verilen en genç kişi 31, en yaşlı kişi ise 87 yaşındaydı.