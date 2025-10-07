Basra'da 4 yaşındaki çocuk AIDS'ten öldü

2 saat önce

İnsan Hakları Komisyonu, HIV/AIDS nedeniyle 4 yaşında bir kız çocuğunun hayatını kaybetmesi ve 14 yaşında bir erkek çocuğuna da aynı hastalığın bulaşmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Dört yaşındaki bir kız çocuğunun ölümü Irak medyasında büyük tepkiye yol açarken, vatandaşlar Basra’daki sağlık olanaklarının yetersizliğinden endişe duyuyor.

Irak İnsan Hakları Yüksek Komisyonu Başkanı Mehdi Temimi, konuya dair yaptığı açıklamada, “Dört yaşındaki kız çocuğu AIDS hastalığından hayatını kaybetti. Bunun nedeni de Basra'daki bir sağlık kuruluşunda HIV pozitif bir hastanın kanının çocuğa verilmesi oldu.” dedi.

Aynı nedenle 14 yaşındaki bir çocuğunda HIV virüsüne yakalandığını ve sağlık durumunun kritik olduğunu aktaran Temimi, “Bu durum hastanelerde başka enfekte kanların varlığına ilişkin endişeleri artırıyor ve güveni zedeliyor.” ifadesini kullandı.

Soruşturma başlatıldığını, olayın kapsamlı ve ciddi bir şekilde araştırılması gerektiğini vurgulayan Temimi, vatandaşların hayatından il sağlık müdürlüklerini sorumlu tuttu.