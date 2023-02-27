Kılıçaroğlu: Altılı Masa’nın adayı ilk turda kazanacak

HABER MERKEZİ

Murat Yetkin’e konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, “Tek kişilik hükümet artık yönetemiyor. Devletin iyi yönetilmediğini deprem bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkardı. Altılı Masa adayı ilk turda cumhurbaşkanı seçilecek, buna inanıyorum” dedi.

Altılı Masanın artık ortak adayın da konuşulacağı 2 Mart toplantısı öncesinde bugün (27 Şubat) İYİ Parti lideri Meral Akşener’le ikili bir görüşme planlayan Kılıçdaroğlu’nun bu kritik dönemeçte açıklamaları şöyle oldu:

“(Akşener’in eleştirileri sorusu üzerine) “Altılı Masanın dağılacağı söylentileri asılsız, kopma ihtimali yok. Her ne kadar uyumsuz olduğumuz havası yaratılmak isteniyorsa da Masa uyumlu çalışıyor. Elbette ki zaman zaman masada ya da belli alanlarda birlikte çalışan arkadaşlarımız arasında farklı görüşler dile getiriliyor. Ancak biz uygar insanlar gibi görüşüp, sorunları aşıyoruz. Adayımızı uzlaşmayla belirleyeceğimizi daha önce açıklamıştık. Altılı Masanın adayı ilk turda kazanacak, ilk turda cumhurbaşkanı seçilecek, buna inanıyorum.”

“DEPREM HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARDI”

“(İlk turda seçimden nasıl emin olduğu sorusu üzerine) Halkın tek kişilik hükümete tepkileri daha deprem felaketinden önce birikmeye başlamıştı” diyen Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti:

“1- Demokrasi söylemi, demokrasiye duyulan ihtiyaç toplumun dokusuna çoktan sirayet etmeye başladı,

2- Ekonomideki olumsuzluklar mutfağı vurmuş vaziyette,

3- Toplumda ciddi bir gelecek endişesi baş gösterdi, özellikle gençlerde bu çok belirgin olarak ortaya çıkıyor,

4- Gelir dağılımındaki eşitsizlik uçurumu artıyor, açıkça ifade etmek gerekirse alt gelir gruplarından sınırlı sayıdaki üst gelir grubuna milyarlar akıtılıyor,

5- Dış politika itibarsız ve güvenilmez bir çizgide,

6- Yönetim yolsuzlukları önlemiyor, aksine devleti soyanlar ya da rüşvetçiler devlet katında itibar görüyor,

7- Devlet kadrolarında liyakat yok, AFAD olayında bu çok net görüldü,

8- Cumhuriyet kurumları çürütüldü; Kızılay’ın Türk Hava Kurumunun, üniversitelerin hali ortada.”

“ORTAK ADAYI KONUŞACAĞIZ”

CHP lideri, “Deprem felaketi devletin iyi yönetilmediğini bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkardı” diyerek, şunları kaydetti:

“Düşünsenize, yasal görevi AFAD’ı yönetmek olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Adana’ya gönderiyor, yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı getiriyor. AFAD’ın yaptıkları ortada. Doğrusu bürokrasi deprem risklerini, hatta hangi bölgede kaç şiddetinde deprem olacağı tahminlerini bile raporlayıp hükümetin önüne koymuş. Ama tek kişilik hükümet bunun gereğini yapmamış. Bunları halk görmüyor zannediyorlar, ama halk görüyor. Altılı Masa olarak bir “Ortak Mutabakat” metni çıkardık. Türkiye’de ilk defa böyle bir ittifak kuruldu ve yönetime gelirse ne yapacağını bir manifesto şeklinde halka ilan etti. Altılı Masa ne yapacağı belli olan, istikrarlı bir gelecek vadediyor. Halk bunu da görüyor.”

Kılıçdaroğlu, “(HDP ve Kürt seçmen sorusu üzerine) Altılı Masanın belirleyeceği Cumhurbaşkanı adayı toplumun her kesiminden, yurdun her bölgesinden, her kimlikten, her inançtan ayırt etmeden oy isteyecektir. Bu da doğal. Türkiye’nin demokratikleşmesini isteyen herkesin de bunu göreceğine inanıyorum. 2 Mart toplantısında bütün bunları görüşme imkânımız olacak” diye konuştu.