Kemal Kılıçdaroğlu: Kürt sorununun çözüm adresi TBMM’dir

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün, HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile görüştü.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından liderler ortak açıklama yapıyor.

Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları söyledi:

"Siyaset, bir kavga alanı olmamalı. Bugün belli TV kanallarında bir sürü şey yazılıp çizilecek. Kucaklaşmak, uygar insanlar gibi tartışmak varken hangi gerekçeyle kavga ediyoruz? Biz birlikten, beraberlikten yanayız. Var olan bütün sorunların çözümü için ortak hareket etmekten yanayız. Toplantıda yerel yönetimler üzerinde duruldu. Kayyum uygulamasının doğru olmadığını ilettik. Her koşulda demokrasiyi savunmalıyız.

21. yüzyıldayız, parti kapatmak doğru değildir. Kapatılan partilerin tekrar siyaset sahnesinde yer aldığını, halkın destek verdiğini görüyoruz.

Kadına şiddetin son bulması lazım. Siz kadına şiddeti teşvik ederseniz, sessiz kalırsanız doğru değildir. Bu konuda çok net siyaset kurumunun tavır alması lazım. Bu tavır aldığında kadınlar özgürce siyaset de yapacak çalışmalarına devam da edecek.

Dezavantajlı gruplarla ilgili de siyaset kurumunun üstüne düşeni yapması lazım. Onların haklarının elinden alınması, görmezden gelinmesi siyaset kurumuna yakışmaz. Yargının sopa olarak kullanılmasını kabul etmiyoruz. İktidarın baskılarına direnmesini bekliyoruz yargıçlardan. Bu olduğu takdirde gerçek bir demokrasiyi inşa edebiliriz."

"KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜM İRADESİ TBMM’DİR"

Açıklamasında, "Kürt sorununun çözüm adresi TBMM’dir" diyen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM'dir. TBMM'nin varlığı, sorunları çözen bir meclis olmasından kaynaklıdır. Kuruluşundan bu yana sorunlar orada çözülmüştür. Milletin sağduyusuna güvenerek, var olan sorunların tamamını seçilen parlamenterlerle birlikte çözeceğiz. Hiçbir sorun çözümsüz değildir. Her sorunun çözüm adresi TBMM'dir. Milletin iradesiyle bu sorunlar çözülür. TBMM'nin kapasitesi sorun çözmeye yeterli değil mi! Yeterlidir! Her sorunun çözüm adresi burasıdır. 2. yüzyıla çağrı beyannamemizde Kürt sorununun çözüm adresinin TBMM olduğunu vurguladık ve bizim kurultayımızdan oy birliği ile çıktı bu karar. Biz demokrasiyi, insan haklarını, kimsenin ötekileştirilmemesi gerektiğini, kadın-erkek eşitliğini savunuyoruz. Bu ülkeye demokrasiyi ya getireceğiz ya getireceğiz! Bu işin ortası yok, kavga yok! Özgürce tartışacağız. Anlaşamazsak bir daha oturacağız, bir daha konuşacağız. Bu ülkenin saygın insanları var. Siyaset tek başına kurum değildir, gücünü toplumdan, kanaat önderlerinden, bilgelerinden alır. O destekle sorunların tamamını çözebiliriz."

"KÜRTÇE 'BİLİNMEYEN DİL' DENİLİYOR"

Kılıçdaroğlu, TBMM'de Kürtçenin bilinmeyen bir dil olarak kayıtlara geçtiğini ifade ederek şöyle devam etti:

"Gelinir, TBMM'de kürsüde konuşulur. İngilizce ise Fransızca ise parantez içinde yazılır. Konuşma metninin içinde Kürtçe geçtiğinde 'bilinmeyen dil' deniliyor. Allah aşkına bu ülkenin insanların vicdanına sesleniyorum; TRT Kürdi diye bir kanal var. Yayın yapıyor bu. Nasıl olur da bilinmeyen dil yazıyorsunuz? Binlerce yıldır konuşulan dile niye bilinmeyen bir dil yazıyorsunuz? Devlete çifte standart yakışmaz arkadaşlar! Doğru değildir! Herkesin diline saygı göstereceksiniz. Evet resmi dilimiz Türkçe, ama siz devlet olarak çifte standart kuramazsınız. Vatandaşlarınızı ayırıyorsunuz demektir. Bir grup insanı bir grup insana düşman ediyorsunuz demektir. Bu, emperyal güçlerin Türkiye'ye oynadığı bir oyundur. Bu oyunu bozacağız. Herkes rahat olacak bu ülkede. Yeni bir başlangıç yapacağız. Ahlaklı, demokratik, kucaklayıcı bir başlangıç... Toplum, 'nasıl büyüyeceğiz'e odaklanacak. Kısır tartışmalara odaklanmamalı..."

“TÜRKİYE'NİN EN TEMEL SORUNLARINI KONUŞTUK”

Kılıçdaroğlu'ndan sonra açıklamalarda bulunan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bugün başkan ve heyetiyle bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'nin en temel sorunlarını konuştuk. Türkiye toplumunun, Türkiye halklarının bizden beklentisini konuştuk" dedi.

Buldan, "Bugün sayın Kılıçdaroğlu'nu ağırlamamızın nedeni, Kürt sorununun demokratik çözümünün TBMM çatısı altında olduğundan yana olduğumuzu göstermekti" ifadelerini kullandı.

Pervin Buldan son olarak, "Türkiye toplumunun bizden beklentilerini istişare ettik. Kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

SANCAR: YAPICI BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK

Buldan'dan sonra konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise, "Deprem yeni bir döneme girmemize vesile oldu, ancak keşke bu kadar büyük bir acıyla gündemimize girmeseydi. Partimiz yıkımdan ağır zarar gören kesimlerin onarılması için acil bir programa ihtiyaç duyulduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

Yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Sancar, "Yeni bir başlangıç, özgürlük ve adaletle mümkün olacaktır. Türkiye'nin bütün sorunları burada geniş bir mutabakatla çözülebilir. Burada yaptığımız konuşmalarımızı kurullarımıza taşıyıp, ittifak güçlerimizle paylaşacağız. Birkaç gün içinde basın ve kamuoyuyla kapsamlı bir açıklamada bulunacağız" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu'nun, 18 Mart Cumartesi günü HDP'yi ziyareti ileri bir tarihe ertelenmişti.

HDP'li bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, "Sel felaketi nedeniyle Eş Başkanlarımız sahada, oluşan program yoğunluğu nedeniyle talep bizden gitti" denilmişti.