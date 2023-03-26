Politika

KSDP lideri: Kürtler kendilerine karşı olan tüm kararları reddetmeli

KSDP lideri Muhammed Hacı Mahmud, Kürdistan Bölgesi’nin anayasal özelliğine dikkat çekerek, “Kürtler kendilerine karşı olan tüm kararları reddetmeli” dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
KSDP lideri Muhammed Hacı Mahmud
KSDP lideri Muhammed Hacı Mahmud
kürdistan KSDP Muhammed Hacı Mahmud Kürdistan Bölgesi kazanımlar

 

ERBİL (K24)

K24’e açıklamalarda bulunan Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi (KSDP) Genel Sekreteri Muhammed Hacı Mahmud, Kürdistan Bölgesi’nin anayasal özelliğine vurgu yaptı.

“Kimse Kürdistan Bölgesi’ne bir iyilikte bulunmadı, bu oluşumu altın tepside sunmadılar” diyen Muhammed Hacı Mahmud, “Kürdistan Bölgesi, halkının kanı ve gözyaşlarının ürünüdür” ifadelerini kullandı.

Kürtlerin kendilerine karşı olan tüm kararları reddetmesi gerektiğini vurgulayan Muhammed Hacı Mahmud, “Daha önce Kürtlerin yok edilmesini amaçlayan anlaşmalar imzalanmıştı. Ancak Kürtler mücadele ederek bu anlaşmaları geçersiz kıldı. Kürtler, meşru haklarını elde etmek ve devrimlerini gerçekleştirme konusunda kendilerini tereddüte düşürecek hiçbir tarafın etkisinde kalmadı” dedi.

KSDP lideri, ulusal ve anayasal bir hak olarak Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden petrol satışına devam etmesini sitedi.

Kürtlerin birlik ve beraberliğine de değinen Hacı Mahmud, “Birlik ve beraberliğimizi sağlarsak hiçbir güç bize karşı çalışamaz” değerlendirmesinde bulundu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv