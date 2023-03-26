KSDP lideri: Kürtler kendilerine karşı olan tüm kararları reddetmeli

ERBİL (K24)

K24’e açıklamalarda bulunan Kürdistan Sosyalist Demokrat Partisi (KSDP) Genel Sekreteri Muhammed Hacı Mahmud, Kürdistan Bölgesi’nin anayasal özelliğine vurgu yaptı.

“Kimse Kürdistan Bölgesi’ne bir iyilikte bulunmadı, bu oluşumu altın tepside sunmadılar” diyen Muhammed Hacı Mahmud, “Kürdistan Bölgesi, halkının kanı ve gözyaşlarının ürünüdür” ifadelerini kullandı.

Kürtlerin kendilerine karşı olan tüm kararları reddetmesi gerektiğini vurgulayan Muhammed Hacı Mahmud, “Daha önce Kürtlerin yok edilmesini amaçlayan anlaşmalar imzalanmıştı. Ancak Kürtler mücadele ederek bu anlaşmaları geçersiz kıldı. Kürtler, meşru haklarını elde etmek ve devrimlerini gerçekleştirme konusunda kendilerini tereddüte düşürecek hiçbir tarafın etkisinde kalmadı” dedi.

KSDP lideri, ulusal ve anayasal bir hak olarak Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden petrol satışına devam etmesini sitedi.

Kürtlerin birlik ve beraberliğine de değinen Hacı Mahmud, “Birlik ve beraberliğimizi sağlarsak hiçbir güç bize karşı çalışamaz” değerlendirmesinde bulundu.