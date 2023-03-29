İBB, İSMEK bünyesinde ilk Zazaki kursunu açtı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) İstanbul'da Kürtçenin Zazaki lehçesini öğrenmek isteyen ya da Zazakiyi geliştirmek isteyenler için ücretsiz dil kursu açtı.

İBB Enstitü İstanbul İSMEK bünyesinde ilk kez açılan Zazaki Başlangıç Seviyesi kurs programı, 96 saatlik sertifikalı bir eğitimi kapsıyor. Programa katılmak için herhangi bir ön koşul veya yeterlilik aranmıyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM ŞİŞLİ'DE

Yüz yüze eğitim imkanı ise Şişli Dil Okulu merkezinde hafta sonları gerçekleşecek.

Programın amacı ise şöyle:

"Zazaca Başlangıç Seviyesi; Zazaca temel bilgisine sahip olmayan, Zazaca öğrenmeye yeni başlayacak olan katılımcılara en temel düzeyde Zazaca kelime, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisini kazandırmayı hedefleyen bir programdır."

Dileyen herkes enstitu.ibb.istanbul adresinden programa kayıt yaptırabiliyor. (Kaynak: Artı Gerçek)