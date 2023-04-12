Politika

Kerkük’te dört DAİŞ mensubu yakalandı

Kerkük’te dört DAİŞ mensubunun düzenlenen operasyonla yakalandığı bildirildi.,
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kürdistan DAİŞ Kerkük Operasyon

ERBİL (K24)

Irak Güvenlik Medya Hücresi, DAİŞ mensuplarına yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

4 DAİŞ’linin yakalandığı belirtilen açıklamada, örgüt mensuplarından birinin yanında bomba düzeneği bulunduğu kaydedildi.

Söz konusu DAİŞ’linin geçtiğimiz yıllarda Tikrit yolunda TIR şoförlerini kaçırma ve öldürme olaylarına karıştığı da belirtildi.

Yakalanan diğer örgüt mensuplarının ise DAİŞ’e lojistik destek sağladığı ifade edildi.

DAİŞ, Haziran 2014’te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük’ün bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar Abadi, 9 Aralık 2017’de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

 

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