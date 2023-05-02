Politika

‘Sudani, ABD baskısıyla bazı bakanları değiştirecek’

The Cradle gazetesinin haberine göre, ABD, Irak Başbakanı Sudani’ye kabinesinde değişiklik yapması için baskı yaptı.
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Irak Muhammed Şiya es-Sudani ABD kabine

HABER MERKEZİ

ABD’nin Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’ye kabinesindeki bazı bakanları değiştirmesi için baskı yaptığını söyledi.

The Cradle gazetesinin haberine göre, ABD, Irak Başbakanı Sudani’ye kabinesinde değişiklik yapması için baskı yaptı.

Sudani hükümetindeki değişikliklerin bu ay yürürlüğe girmesi beklenirken, ABD yönetiminin Irak'ta yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecek bazı bakanlar hakkında notları olduğu bildirildi.

Irak’ta kabinede değişikliğe gidilmesinin, ABD’nin Sudani’ye yönelik başarısı olacağı yorumu yapılırken, Sudani’nin ABD’nin baskısına kulak verip vermeyeceğinin henüz belli olmadığı ifade edildi.

25 Nisan’da açıklama yapan Irak Başbakanı Sudani, kabinede zamanı geldiğinde değişiklik yapacaklarını kaydederek, ihmalkar bakan ve valilerin görevden alınacağını bildirmişti.

Önceki hükümetlerin birçok stratejik hata yaptığını kaydeden Sudani, artık zaman kaybetmeyeceklerini belirtmişti.

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