Yasin Aktay: AK Parti Kürt sorununu çözdü

ANKARA (K24)

AK Parti Genel Başkan Başdanışmanı Yasin Aktay, Ankara’da K24 haber bülteninin konuğu oldu.

Türkiye’de 14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine ilişin konuşan Aktay, Maraş merkezli depremlerin AK Parti'nin büyük hazırlıklarla planladığı seçim çalışmalarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Türkiye'deki enflasyon ve hayat pahalılığından dolayı insanların şikayetleri hakkında Aktay, "Evet, hayat zor, hayat bütün ülkelerde zor, dünyanın her yerinde enflasyon var" dedi.

Kürt meselesine ilişkin bir soruya ise Ak Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aktay şöyle yanıt verdi:

"AK Parti, hiç kimsenin cesaret göstermediği Kürt sorunu konusunda çok cesur adımlar attı. CHP Kürt sorununa asla yanaşmıyor. Aksine Kürt sorununun sebebi CHP'dir, dilini yasakladılar, biz Kürt'üz demesine izin vermediler, bunu CHP yaptı. Ama bugün HDP ile işbirliği yapıyor."

Kürt sorununun artık hal olduğunu ifade eden AK Partili Aktay, “Artık çözülecek bir şey kalmadı, sorun çözüldü" şeklinde konuştu.

Aktay son olarak, CHP’nin Kürtleri inkar ettiğini vurgulayarak, “HDP-CHP ittifakını çok ayıp buluyorum" dedi.