Politika

Kürdistan Anti Terör: Şengal’deki SİHA saldırısında 2 YBŞ’li yaralandı

Kürdistan Anti Terör, Türkiye’ye ait insansız silahlı hava aracının (SİHA) Şengal’de YBŞ’lilerin karargahını hedef aldığını açıkladı.
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kürdistan Türkiye Şengal YBŞ SİHA saldırısı

ERBİL (K24)

Kürdistan Anti Terör tarafından Türkiye’nin Şengal’deki SİHA saldırısına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, PKK'ye bağlı Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) mensubu 2 kişi yaralandı

16 Mayıs’ta Türkiye’ye ait bir SİHA Şengal’in Xanesor yerleşkesinde YBŞ’lilerin karargahını hedef almıştı. Kürdistan Anti Terör, 3 YBŞ’linin yaşamını yitirdiğini, 1’inin de yaralandığını açıklamıştı.

1 Mart’ta Türkiye’ye ait SİHA, YBŞ’nin bir güvenlik sorumlusu ile korumasının bulunduğu aracı bombalamıştı.

Şengal ilçe merkezinde düzenlenen bombardıman sonucu YBŞ sorumlusu ile koruması hayatını kaybetmişti.

27 Şubat’ta da YBŞ’lilere yönelik bir SİHA saldırısı düzenlenmişti. Saldırıda iki YBŞ’li yaşamını yitirmişti.

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