81 Şengalli, Türkiye ile Yunanistan sınırındaki bir adada mahsur kaldı

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İnsan kaçakçıları tarafından Avrupa’ya götürülmek istenen Şengalli 81 kişi, Türkiye ile Yunanistan arasındaki bir adada mahsur kaldı.

K24’e gönderilen söz konusu Şengallilerin görüntüsüne göre, 28 erkek, 28 kadın ve bazıları bebek olmak üzere 25 çocuk, altı gündür Türkiye ile Yunanistan arasındaki bir adada mahsur kaldı.

Görüntülerde Şengalli vatandaşlar, yeterli yiyecekleri olmadığı, bazılarının sağlık durumunun kötü olduğu ve tıbbi tedavi görmedikleri için insan hakları kuruluşlarına yardım çağrısında bulundu.

Göç eden Şengallilerin insan kaçakçılarına para verdiği ve Türkiye üzerinden Yunanistan’a göç etmeyi planladığı bildirildi.

Şengal Anlaşması’nın uygulanmaması nedeniyle zorlu durumda olan Şengallilerden bazıları çözümü Avrupa ülkelerine göç etmekte buluyor.