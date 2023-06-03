Politika

Neçirvan Barzani, Erdoğan’ın göreve başlama törenine katıldı

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin törenine katıldı.
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türkiye Neçirvan Barzani Recep Tayyip Erdoğan

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin törenine katıldı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin Ankara’da düzenlenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin törenine katıldığı belirtildi.

Neçirvan Barzani’nin ayrıca yemin törenine katılan yabancı konukların onuruna verilen akşam yemeğine katıldığı ifade edildi.

Erdoğan, bugün TBMM’de yemin etmesinin ardından Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yabancı ülke liderlerinin katıldığı törende konuştu.

Göreve başlama törenine çok sayıda devlet başkanı, başbakan, ve bakanlar katıldı.

 

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