Ödüllü Kürt mülteci Avrupa Parlamentosu’nda Kürt sorununu konuştu

BRÜKSEL (K24)

Pasifik'te yer alan Manus Adası'nda bir gözaltı merkezinde tutulan Behroz Bochani isimli Doğu Kürdistanlı (Rojhılat) Kürt mülteci Behroz Bochani, cep telefonuyla yazdığı kitabıyla Avustralya'nın en prestijli ödüllerinden Victoria Edebiyat Ödülü'ne layık görülmüştü.

“No Friends Except the Mountains (Dost Yok Sadece Dağlar Var) isimli kitabıyla dikkatleri üzerine çeken Bochani, bundan 6 yıl önce tekneyle Avustralya'ya ulaşmış ancak anakaraya ayak basmadan Avustralya hükümetince Manus Adası'ndaki kampa gönderilmişti.

Burada kaldığı tutukluluktan 6 yıl sonra 6 Haziran’da Avrupa Parlamentosu’na davet edilen Behroz Bochani, parlamentoda Kürt sorunuyla ilgili düşüncelerini dile getirdi. Bochani, "Kürt olarak kökenlerimizi asla kaybetmemeliyiz" dedi.

K24’e konuşan Behroz Bochani, “Evet coğrafik olarak bölündüğümüz doğru ancak dil ve kültür olarak yakınlaşmayı başardık” ifadelerini kullandı.

2019 yılından beri Avrupa Parlamentosu üyesi olan Kürt siyasetçi Evin İncer, K24’e yaptığı açıklamada Avrupa kurum ve kuruşlarında “Kürdistan” ifadesini kullanmalarından dolayı tartışmalar yaşandığını söyledi. Evin İncer, Avrupa kurumlarında “Kürdistan” ifadesine sahip çıkarak bunu kullanmaya devam edeceklerini vurguladı.

Rojhilat'ın İlam kentinde dünyaya gelen Behroz Bochani, 2013 yılında Whatsapp ve telefonuyla videolar kaydetmiş ve kaleme aldığı “Dost Yok Sadece Dağlar Var” adlı kitabıyla Avustralya'nın en prestijli ödüllerinden Victoria Edebiyat Ödülü'nün sahibi olmuştu.