Kültür-Sanat

Moskova’da Kürt şahsiyetleri sergisi

50 yıldır sanat icra eden Kürt heykeltıraş Timur Reşoyev, Moskova’da açtığı sergiye 27 Kürt lider ve aydınının büstünü sergiliyor.
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dünya Rusya Kürt şahsiyetleri sergi

MOSKOVA (K24)

Rusya’nın başkenti Moskova’da açılan sergide, Kürt heykeltıraş Timur Reşoyev tarafından yapılan ve yaşamını ulusal davalarına adayan 27 Kürt aydın ve liderinin büstü sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

K24’e konuşan Reşoyev, “İnsanlara şu mesajı vermek istedim. Biz sadece düğünlerle büyümedik. Bunu bir sergiyle göstermek istedim. Sergideki büstleri 7 yılda tamamladım. Burada milletimizce tanınan şahsiyetlerin büstleri bulunuyor” dedi.

Sergiye farklı kesim ve uluslardan kişiler de yoğun ilgi gösteriyor. Sanatseverler sergi sayesinde, Kürt tarihine mücadeleleriyle adını yazdıran şahsiyetleri yakından tanıyor ve tarihin sayfalarına bir yolculuk yapıyor.

Vladimir Polyanov isimli Rus heykeltıraş, K24’e yaptığı açıklamada, Reşoyev’in sanatına duyduğu hayranlığı dile getirdi.

Polyanov, “Bir alanda 50 yıl çalışabilmek ve insanlara böyle bir sergi sunabilmek, büyük bir azim ve birikim gerektiriyor.  Timur Reşoyev’in eserlerine hayranım. Bu sergi kendi yetenek ve el emeğinin eseridir. Bu tür çalışmalar sürdürülmeli. Bu eserleri farklı kılan bir başka şey de Timur’un kendine has dokunuşlarıdır” diye konuştu.

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