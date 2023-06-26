ENKS’den İdlib saldırısına kınama, uluslararası topluma çağrı

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Rusya’ya ait savaş uçakları dün Suriye'nin İdlib kentine bağlı Cisir eş Şugur ilçesine yönelik düzenlediği bombardımanda 9 sivilin öldüğü, 30 sivilin de yaralandığı bilgisi paylaşılmıştı.

Sivil Savunma Teşkilatına göre ise saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da olduğu 61 kişi yaralandı.

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), Rusya’nın hava saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Saldırıyı kınayan ENKS, uluslararası toplum ve ilgili taraflara Suriye'deki siyasi çözüme hız verilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, “25 Haziran'da Rus savaş uçakları, rejimle birlikte Cisir eş Şugur kentindeki bir halk pazarını hedef alarak çok sayıda can kaybına ve onlarca sivilin yaralanmasına sebep olmuştur. Bu saldırı ayrıca 6 Şubat depreminin mağdurlarını barındıran bölgelerden gelen insanların göç etmesine de neden oldu” ifadelerine yer verildi.

ENKS, açıklamasının devamında, “Masum sivillere yönelik bu menfur suçu kınıyor, başta ilgili taraflar olmak üzere uluslararası toplumu bu tür suçların son bulması için hızla harekete geçmeye, Cenevre Sözleşmesi kararları ve Birleşmiş Milletler'in 2254 sayılı kararı uyarınca, ülkede özgürlük ve barış talep eden Suriye halkımıza yönelik ihlaller ve saldırıların son bulması için siyasi çözüm adımlarının uygulanmasını hızlandırmaya çağırıyoruz” talebi yer aldı.

ENKS, saldırının bu bölgelerdeki (İdlib) gerilimi azaltmak için devam eden 20. Astana Görüşmeleri"nin bitiminden birkaç gün sonra yapıldığına dikkat çekti.