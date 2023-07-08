Rusya'dan Azov komutanlarının Türkiye'den Ukrayna'ya dönüşüne tepki

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, Türkiye'den Ukrayna'ya dönerken, Rusya'yla yapılan anlaşma kapsamında Türkiye'de kalması kararlaştırılan 5 Azov Taburu komutanıyla birlikte döndü.

Rusya, Türkiye'nin komutanların Ukrayna'ya dönmesine izin vererek anlaşmayı ihlal ettiğini söyledi.

Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'den eve dönüyoruz ve kahramanlarımızı da eve getiriyoruz" diye yazdı.

Ukrayna lideri, anlaşma kapsamında Türkiye'de bulunan Denys Prokopenko, Svyatoslav Palamar, Serhiy Volynsky, Oleh Khomenko, Denys Shleha'nın kendisiyle birlikte uçağa bindiği anların görüntülerini paylaştı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin en kanlı sayfalarından birine sahne olan Mariupol şehrinde direnen Azov Taburu, sonunda Rusya'ya teslim olmuştu.

21 Eylül'de, Türkiye'nin arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna, 200 savaş esirini takas etti. Zelenskiy, anlaşmanın ardından 5 Azov Taburu komutanının savaş sonuna kadar Türkiye'de kalacağını duyurmuştu:

“Recep Tayyip Erdoğan’la anlaşmamız kapsamında serbest bırakılan beş Azov komutanı savaşın sonuna kadar Türkiye’de rahat koşullarda olacak. Ailelerini görebilecekler. Halkımızı özgürleştirme hususunda liderlik eden rolü için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a samimi teşekkürlerimi sunuyorum” .

Azov Taburu, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'yı topyekun işgal girişimini başlatmasından önce de Neo-Nazi görüşlere sahip olmakla suçlanıyordu. "Ukrayna'daki neo-nazi varlığı" iddiaları, Rusya'nın işgale gösterdiği ana gerekçelerden biriydi.

KREMLİN: TÜRKİYE ANLAŞMAYI İHLAL ETTİ

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye'nin Azov Taburu komutanlarını serbest bırakarak anlaşmaları ihlal ettiğini söyledi.

Rus devlet haber ajansı RIA'nın aktardığına göre Peskov, esir takası anlaşması kapsamında Azov komutanlarının savaşın bitimine kadar Türkiye'de kalmalarının kararlaştırıldığını vurguladı ve serbest bırakıldıkları konusunda Rusya'nın bilgilendirilmediğini söyledi.

Azov komutanları, Ankara'nın arabuluculuğunda Rusya-Ukrayna arasında yapılan esir takası anlaşması kapsamında Türkiye'de bulunuyordu.