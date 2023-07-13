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Başkan Barzani ve Irak Başbakanı Sudani, Soran'ın turistik bölgelerini ziyaret etti

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi’ne gelen Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile Soran’ın turistik yerlerini gezdi.
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kürdistan Mesud Barzani Soran Ziyaret Muhammed Şiya Sudani Irak

SORAN (K24)

K24 muhabirinin aktardığına göre Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani bugün Kürdistan Bölgesi’ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Soran Bağımsız İdaresi’ne gelen Sudani’yi Başkan Mesud Barzani karşıladı.

İkili, Soran’daki turistik bölgeleri ziyaret etti.

K24’e konuşan Soran Turizm Müdürü Barzan Muhammed, Sudani’ye Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’in eşlik ettiğini kaydetti.

Barzan Muhammed, söz konusu temasın resmi bir ziyaret olmadığını ve turistik bölgeleri gezme amacı taşıdığını sözlerine ekledi.

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