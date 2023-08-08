Politika

Kürt partileri Kerkük’te seçimlere üç koalisyonla katılacak

Irak il meclisi seçimleri için koalisyon başvuruları sona ererken, Kerkük’te 3 üç Kürdistani koalisyon kuruldu.
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kürdistan Kerkük il meclisi seçimleri kürt partileri

KERKÜK (K24)

Kerkük’te il meclisi seçimleri için hazırlıklar devam ediyor. Siyasi partiler kenti yönetmeye talip ve bunun için koalisyonlar oluşturuyor.

Kürdistani siyasi güçler de koalisyonlar oluşturmuş durumda. Bunlardan biri de Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP), İslami Hareket, Irak İslami Birlik Partisi, Türkmen Halk Partisi ve Kürdistan Demokrat Hareketi ile kurduğu koalisyon.

K24’e konuşan Irak İslami Birlik Partisi Kerkük Ofisi Sorumlusu Halid Mewlud, “Vatandaşlara hizmet etmek amacıyla kentin yönetiminde etkili olmak için koalisyonumuzun en yüksek oyu almasını umut ediyoruz” dedi.

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Kürdistan Komünist Partisi ile Adalet Birliği de Yekgirtu ile bir koalisyon oluşturarak seçimlere girmeye hazırlanıyor.

Irak’ta il meclisi seçimleri 18 Aralık’ta yapılacak.

Seçimlerde 15 vilayette 23 milyondan fazla seçmen, 7 bin merkezde oy kullanacak.

16 milyon seçmenin biyometrik seçmen kaydı bulunuyor.

Seçimler, Kürdistan Bölgesi vilayetlerini kapsamıyor.

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