Politika

ABD Kongresi Üyesi Barr: Kürdistan Bölgesi’yle stratejik bir ilişkimiz var

ABD Kongresi Üyesi Andy Barr, “Kürdistan Bölgesi’yle stratejik bir ilişkimiz var ve bu ilişkileri geliştirmek istiyoruz” dedi.
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ABD ABD Kongresi Kürdistan Bölgesi Çin Rusya Andy Barr

WASHINGTON (K24)

K24’e konuşan ABD Kongresi’nin Cumhuriyetçi üyesi Andy Barr, ABD-Kürdistan Bölgesi ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Kürdistan Bölgesi’yle stratejik ve ekonomik ilişkimizi çok değerli buluyoruz” diyen Andy Barr, “Bölgede ve Orta Asya’da birçok sorun olduğunun farkındayız. Rusya ve Çin Komünist Partisi arasında da sorunlar var. ABD’nin Çin’le stratejik bir rekabeti var. Bundan dolayı Asya ülkelerinin ABD ile iyi ilişkilere sahip olması önemli” dedi.

“Düşüncelerimiz Kürdistan halkıyla beraber” diyen Barr, “Silah grup ve güçlerin Kürdistan Bölgesi’nin istikrarını bozmaması için ekonomi ve güvenlik konularında ilişkilerimizi daha da güçlendirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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