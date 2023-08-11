ABD Kongresi Üyesi Barr: Kürdistan Bölgesi’yle stratejik bir ilişkimiz var

WASHINGTON (K24)

K24’e konuşan ABD Kongresi’nin Cumhuriyetçi üyesi Andy Barr, ABD-Kürdistan Bölgesi ilişkileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Kürdistan Bölgesi’yle stratejik ve ekonomik ilişkimizi çok değerli buluyoruz” diyen Andy Barr, “Bölgede ve Orta Asya’da birçok sorun olduğunun farkındayız. Rusya ve Çin Komünist Partisi arasında da sorunlar var. ABD’nin Çin’le stratejik bir rekabeti var. Bundan dolayı Asya ülkelerinin ABD ile iyi ilişkilere sahip olması önemli” dedi.

“Düşüncelerimiz Kürdistan halkıyla beraber” diyen Barr, “Silah grup ve güçlerin Kürdistan Bölgesi’nin istikrarını bozmaması için ekonomi ve güvenlik konularında ilişkilerimizi daha da güçlendirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.