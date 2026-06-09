İran'dan AB'nin Hürmüz Boğazı kararına tepki

7 saat önce

İran Dışişleri Bakanı'nın Hukuki ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Yardımcısı Kazım Garibabadi, Avrupa Birliği'nin (AB) Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni kararını kınayarak, bu adımı "hilekarca" ve "değersiz" olarak nitelendirdi.

Kazım Garibabadi yayınladığı mesajda, AB Konseyi'nin Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla ilişkili bazı İranlı şahsiyetlere yönelik yaptırım uygulamasını "hilekarca" olarak vasıflandırdı ve şu ifadeleri kullandı:

"Bu yaptırımlar, AB üyesi ülkelerin kendilerinin İran halkının haklarını en büyük ihlal edenler olduğu bir dönemde gelmektedir. Ayrıca bu birlik, ABD'nin İran'a yönelik fiili bir savaş eylemi sayılan deniz ambargolarına karşı bilerek sessiz kalmayı seçmiştir."

İran’ın, Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne üye olmadığının altını çizen Garibabadi, “İran'ın Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı hukuk, uluslararası hukuk ve kıyı devletinin deniz güvenliğinin gözetilmesi esasına dayanan 'zararsız geçiş' ilkesidir.” dedi.

Garibabadi, "tek taraflı zorlayıcı önlemlerin" yasa hükmü taşımayacağını ve bunları ortaya atanlar için yalnızca uluslararası sorumluluk doğuracağını vurguladı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı son olarak, ülkesinin Avrupa'nın bu "siyasi ve riyakarca" adımına hiçbir değer vermediğini, Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğini koruma ve haklarını uygulama konusundaki stratejisini sürdüreceğini yineledi.