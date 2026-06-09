CHP’de kurultay süreci başlıyor

7 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin kurultay takviminin 11 Haziran Perşembe günü yapılacak olan ilk Parti Meclisi (PM) toplantısıyla resmen başlayacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, parti içi birlik ve beraberlik mesajı verdi.

CHP'yi "farklı fikirlerle zenginleşen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aile" olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu, parti üyelerinin birbirine rakip değil, omuz omuza yürüyen yoldaşlar olduğunu vurguladı.

Kılıçdaroğlu, mesajında partinin temel hedeflerine de değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Hedefimiz net, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek ve milletimizin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmektir."

Açıklamasının sonunda parti örgütüne çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, tüm teşkilatı grup toplantısında tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet etti.