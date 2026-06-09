Trump: İki hafta içinde İran’a karşı kesin zafer ilan edeceğiz

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ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin önümüzdeki iki hafta içinde İran'a karşı kesin ve mutlak bir zafer ilan edeceğini söyledi.

CNN tarafından geçilen habere göre Trump, Güney Karolina eyaletinde salı günü yapılacak ön seçimler öncesinde Senatör Lindsey Graham’e destek vermek amacıyla düzenlenen bir seçim kampanyası mitingine telefonla bağlandı.

Trump, görüşme sırasında ABD’nin önümüzdeki iki hafta içinde İran’a karşı tam bir zafer ilan edeceğini ileri sürdü.

Trump konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda müzakere halindeyiz ve onlar çok iyi bir anlaşmaya varmak istiyorlar. Bize her şeyi vermeye hazırlar ancak nükleer silahlara sahip olmama konusunda da istekliler."

Açıklamalarını sürdüren ABD Başkanı, "Bu savaşı kazanacağımızı düşünüyorum ama asıl başarı önümüzdeki iki hafta içinde kesin zafer ilan ettiğimizde elde edilecek. Bu, tam bir zafer olacak ve çok yakında gerçekleşecek. Ayrıca petrol fiyatları da ciddi oranda düşecek." dedi.

Söz konusu haber kaynağına göre Trump, iki hafta içinde büyük bir ilerleme kaydedileceği sözünü ilk kez vermiyor.

7 Nisan’da ilan edilen İran ile ateşkesin, taraflar savaşı sona erdirecek resmi bir anlaşma imzalayana kadar iki hafta boyunca sürmesi planlanmıştı. Ancak şu ana kadar her iki tarafın da ateşkes ihlalleri devam ediyor.