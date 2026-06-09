Diyarbakır Valisi’nden barış süreci açıklaması

5 saat önce

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı yeni süreç çerçevesinde, kentte umutlu bir bekleyişin olduğunu belirtirken, terörün son bulmasının ardından oluşabilecek mafya, çeteleşme ve uyuşturucu gibi yapılara karşı da uyarıda bulundu.

Türkiye Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, barış süreci kapsamında silahların bırakılması ve toplumsal zeminin oluşturulması çabalarının Diyarbakır'da ciddi bir karşılık bulduğunu belirtti.

Kentteki genel havayı aktaran Zorluoğlu, "Toplum kesimlerinin kahir ekseriyeti bunun olumlu şekilde sonuçlanmasını arzu ediyor. Burada umutlu bir bekleyiş var." dedi.

Bölgenin uzun yıllar boyunca büyük acılar yaşadığını ifade eden Zorluoğlu, tarafların birbirini anlaması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"İstanbul ve Trabzon penceresinden burada yaşayanları birebir bilmiyoruz. Bölge çok büyük acılar yaşadı. Meseleye empati yoluyla da bakmak lazım. İki taraf için de empati yapmak lazım. Devletin kurumları, memurları çok büyük acılar yaşadı, buradaki vatandaşlar 40 yıldır çok büyük acılar gördü. Dolayısıyla şimdi bütün bunları düzeltecek mekanizmalar devrede."

Sürece ihtiyatlı yaklaşan kesimlerin varlığına rağmen gelinen aşamayı "geri dönülmez" olarak nitelendiren Vali Zorluoğlu, normalleşmenin zamana yayılacağına dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Buradaki mücadele biraz daha siyasal zemine, sivil toplum zeminine kayacak. Biz de bunu arzu ediyoruz. Normalleşme hemen olmaz. 40 yılda buraya gelinmişse, 5-10 sene daha normalleşmesi için zamanın geçmesi lazım."

Geçiş döneminde doğru adımların atılması ve kapsamlı bir rehabilitasyon sürecinin başlatılması gerektiğinin altını çizen Zorluoğlu, "Terör ortadan kalktıktan sonra onun yerine geçebilecek mafya, çeteleşme, uyuşturucu gibi oluşumlara müsaade edilmemeli, büyük projelerle desteklenmeli. Devletle birlikte sivil toplum örgütleri de sürece dahil olmalı. İnsanların kimliğiyle değil, ortak değerler üzerinden destekler olmalı. Bütün bakanlıkların, STK’ların, yerel dinamiklerin dâhil olduğu bir yapı kurulmalı. Bu olmazsa süreç istediğimiz sonucu vermez." dedi.