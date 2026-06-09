Koordinasyon Çerçevesi “yeni kabine” gündemiyle toplandı

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Şii Koordinasyon Çerçevesi, ekonomik krizin çözümüne yönelik kapsamlı bir vizyon ile başta elektrik sorununun çözülmesi ve yeni kabinenin tamamlanmasını görüştü.

Şii Koordinasyon Çerçevesi liderleri, 8 Haziran 2026 Pazartesi günü, Irak Başbakanı Ali Zeydi’nin katılımıyla Ammar Hekim’in Bağdat’taki ofisinde bir araya gelerek, gündemdeki önemli konuları masaya yatırdı.

Koordinasyon Çerçevesi’nden yapılan açıklamada, Irak Başbakanı’nın toplantıda, ekonomik krizin çözümüne yönelik kapsamlı bir vizyon ile başta elektrik sorununun çözülmesi, özel sektörün desteklenmesi amacıyla iş ve sosyal güvence yasalarının aktifleştirilmesine ilişkin öneriler olmak üzere, Koordinasyon Çerçevesi bünyesindeki tarafların memnuniyetini ve desteğini kazanan birçok pratik adım ortaya kondu.

Hükümetin reform programını başarıya ulaştırması için tüm siyasi tarafların Parlamenter, siyasi ve medya düzeyinde hükümete destek vereceğini yinelenen toplantıda, kabinenin en kısa sürede tamamlanması için adımların hızlandırılmasına vurgu yapıldı.

Temmuz 2026 itibariyle, Irak Parlamentosu toplantılarının başlaması ve kabinenin tamamlanması bekleniyor. Ali Zeydi’nin oluşturduğu kabinede toplam 23 bakanlıktan 9’u hala bakansız. Öte yandan yeterli oya ulaşamayan bakan adayları Irak Parlamentosunda gerçekleştirilen oylama sürecine karşı mahkemeye başvurdu.