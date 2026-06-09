Toronto metrosunda Kürtçe "Bi xêr bên" sürprizi

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Toronto Ulaşım Komisyonu, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çok dilli geniş kapsamlı bir reklam kampanyası başlattı. Kampanya çerçevesinde metro istasyonlarında yer verilen diller arasında Kürtçe de yer aldı.

Kanada’nın Toronto kentinde 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Toronto Ulaşım Komisyonu, şehirdeki metro ve tren vagonlarına çok dilli özel afişler astı. Bu afişlerin bir bölümünde, dünya dillerinin yanında Kürtçe olarak "Bi xêr bên" (Hoş geldiniz) ifadesine yer verildi.

Kanada yönetiminin bu adımı, sosyal medyada büyük bir memnuniyetle karşılandı. Kanada’da yaşayan Kürtler, Kürtçenin FIFA Dünya Kupası gibi küresel ve devasa bir organizasyonun kampanyasında yer almasından gurur duyduklarını dile getirdi.

Sosyal medya kullanıcılarının birçoğu, şu an Toronto'da yaşayan binlerce Kürdün geçmişte kendi memleketlerinde sadece bir harf, bir kelime veya bir şarkı yüzünden baskı ve gözaltılara maruz kaldığına dikkat çekti. Kullanıcılar, bugün ise Kanada’nın resmi ulaşım hatlarında kendi dillerini görmenin, bu şehri gerçekten "evleri" gibi hissettirdiğini belirtti.

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklığında düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası, 11 Haziran'da başlayacak. İlk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek dev turnuvanın Kanada'daki ana ev sahiplerinden biri de Toronto olacak.

Dünyanın en kozmopolit, çok kültürlü ve çok dilli şehirlerinden biri olarak bilinen Toronto'da önemli bir Kürt nüfusu da yaşıyor.