CENTCOM: Umman açıklarında düşen helikopterin pilotları kurtarıldı

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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Umman sahili açıklarında bir Apache helikopterinin düştüğünü ve iki saatlik bir süre zarfında her iki pilotun da sağ olarak kurtarıldığını bildirdi.

CENTCOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD yerel saatiyle 8 Haziran Pazartesi günü saat 19:33'te, bölge açıklarında devriye görevi yürüttüğü sırada kaza kırıma uğrayan "AH-64 Apache" tipi helikopterdeki iki askerin kurtarıldığı belirtildi.

Askerlerin yaklaşık iki saat süren operasyon neticesinde kurtarıldığı ve şu anki sağlık durumlarının stabil olduğu kaydedilen açıklamada, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi amacıyla resmi bir soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Arama kurtarma operasyonuna ilişkin detaylara da yer verilen açıklamada, sürecin ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı ile 82. Hava İndirme Tümeni tarafından koordine edildiği aktarıldı.

Operasyona, ABD 5. Filosu'na bağlı 59. Görev Gücü de dahil olmak üzere hava ve deniz kuvvetleri unsurlarının da destek verdiği belirtildi.