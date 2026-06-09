Ahmet Davutoğlu: Mesajlarımı Kürt halkına her zaman Kurdistan24 aracılığıyla ilettim

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Gelecek Partisi Genel Başkanı ve Türkiye'nin eski Başbakanı Ahmet Davutoğlu, her zaman mesajlarını Kürt halkına Kurdistan24 aracılığıyla ilettiğini söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün (9 Haziran 2026 Salı) Kurdistan24'ü ziyaret etti.

Kurdistan24 yönetimi tarafından karşılanan Davutoğlu, mesajlarını Kürt halkına Kurdistan24 aracılığıyla ilettiğini söyledi.

Kurdistan24'e özel röportaj veren Ahmet Davutoğlu, Erbil-Ankara ilişkileri, barış süreci, bölgedeki durum ve diğer birçok konuya değindi.

Röportaj, bu gece Erbil saatiyle 21:00'de Kurdistan24 TV'de yayınlanacak.