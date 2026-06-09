İran Devrim Muhafızları: Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün’deki ABD üslerini hedef aldık

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin İran topraklarına yönelik saldırılarına misilleme olarak bu ülkenin Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün’deki askeri üslerini hedef aldığını duyurdu.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, ABD güçlerinin bu sabah (10 Haziran 2026 Çarşamba) erken saatlerde "Cask, Sirik ve Keşm"deki bazı noktaları hedef aldığı, saldırı nedeniyle Sirik'teki bir iletişim kulesi ile Bemani bölgesindeki iki su tankının hasar gördüğü belirtildi.

Bu saldırılara karşılık olarak Devrim Muhafızları Ordusu, sabaha karşı saat 02:30'da deniz kuvvetlerine ait dronelarla ABD'nin Bahreyn'deki 5. Filosu'nu ve Kuveyt'teki Ali el-Salem Hava Üssü'nü hedef alan bir insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirdi.

Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri de uzun menzilli füzelerle Ürdün'deki Azrak (Muvaffak Salti) Hava Üssü'nde bulunan, aralarında F-35 savaş uçaklarının hangarları ile ABD Ordusu Komuta ve Kontrol Merkezinin de yer aldığı dört kritik hedefi vurduğunu açıkladı.

Açıklamada ayrıca, bölgedeki ABD hava ve deniz üslerinde toplam 21 hedefin başarıyla vurulduğu ve Cem şehri semalarında ABD'ye ait "MQ-9" tipi bir insansız hava aracının düşürüldüğü kaydedildi.

Son olarak Devrim Muhafızları Ordusu, güçlerinin yeni bir saldırıya yanıt vermek üzere tam teyakkuz halinde olduğunu vurgulayarak, yaşanacak herhangi bir saldırganlığın sonuçlarından tamamen ABD'yi sorumlu tuttuğunu belirtti.