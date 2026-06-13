NYT: Mücteba Hamaney, İran ile ABD arasındaki mutabakata yeşil ışık yaktı

4 saat önce

New York Times'ın (NYT) bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre İran dini lideri Mücteba Hamaney, ABD ile varılan ortak mutabakatı kabul etti.

NYT gazetesi, İranlı sivil ve askeri arabulucuların Mücteba Hamaney’in ABD ile varılan mutabakatı "kabul ettiği" konusunda Washington'ı bilgilendirdiğini bildirdi.

Haberde, Hamaney’in henüz resmi bir nihai onay vermediği veya doğrudan bir destek açıklamadığı, ancak mevcut tutumunun olumlu bir sinyal olarak algılandığı belirtildi.

Söz konusu mutabakat, taraflar arasındaki gerilimin düşürülmesini ve yeni bir diyalog kanalının açılmasını hedefliyor.

Haberde yaptırımların hafifletilmesinin; İran’ın zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmesi ve bazı nükleer tesislerini devre dışı bırakması gibi somut adımlara bağlı olacağı ifade edildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yayımlanan habere göre İran Devrim Muhafızları Ordusu, mutabakata henüz onay vermiş değil. Devrim Muhafızlarının bu duruşu, anlaşmanın hayata geçirilmesi önündeki en büyük engellerden biri olarak değerlendiriliyor.