Hamaney: ABD ile yapılan mutabakatı onayladım

2 saat önce

İran dini lideri Mücteba Hamaney, İran ile ABD arasında varılan mutabakatı onayladığını ve Washington ile yapılacak doğrudan görüşmelerin "ABD’nin şartlarını kabul etmek" anlamına gelmediği söyledi.

Mücteba Hamaney'in sosyal medya hesaplarından, Hamaney’in, ABD ile İran arasında varılan mutabakata ilişkin açıklaması yayımlandı.

Hamaney, mutabakat zaptındaki maddelerin somut olarak hayata geçirilmesini beklediklerini vurguladı. Gelecekte planlanan yüz yüze görüşmelere ilişkin olarak Hamaney, "İleride gerçekleştirilecek müzakereler, düşmanın görüşlerinin kabul edileceği anlamına gelmiyor." dedi.

ABD ile doğrudan diplomasiye kişisel olarak mesafeli olduğunu gizlemeyen Hamaney, onayın arkasındaki asıl nedenin Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın verdiği güvenceler olduğunu açıkladı. Hamaney, Pezeşkiyan’ın Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı sıfatıyla; İran halkının ve "direniş cephesinin" haklarının korunacağına, Washington’ın aşırı taleplerine geçit verilmeyeceğine dair tam sorumluluk üstlenmesi üzerine mutabakatın imzalanmasına müsaade ettiğini belirtti.

Müzakere sürecini değerlendiren İran lideri, Tahran yönetiminin "iyi niyetle" hareket ettiğini savunurken, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik eleştirilerde bulundu. Hamaney, Trump’ın bu süreçte "çaresizlikten her yolu denediğini" öne sürdü.