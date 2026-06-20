Hürmüz Boğazı'nın kapatılması Irak’a 37 milyar dolardan fazlaya mal oldu

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Eco Irak Gözlemevi, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından bu yana Irak'ın yaklaşık 350 milyon varil ham petrol ihracatı kaybı yaşadığını ve bunun mali değerinin yaklaşık 37,7 milyar dolar olarak tahmin edildiğini bildirdi.

Gözlemevi tarafından 20 Haziran 2026 Cumartesi günü yayınlanan raporda, Irak'ın, Hürmüz Boğazı'nın 28 Şubat'ta kapatılmasından önce aylık 103 ila 107 milyon varil ham petrol ihraç ettiği belirtildi.

Ancak bölgedeki gerilim ve savaş nedeniyle boğazın kapatılmasının ardından ihracat seviyeleri ciddi oranda düştü ve kayıplar aylara göre şu şekilde kayda geçti:

Mart: 84.395.049 varil

Nisan: 93.115.870 varil

Mayıs: 92.801.000 varil

Haziran: Yaklaşık 79.600.000 varil

Raporda, bu dönemdeki toplam ihracat kaybının yaklaşık 350 milyon varili bulduğu ve o süreçteki ortalama petrol fiyatlarına göre ülke ekonomisinin 37,7 milyar dolar zarara uğradığı ifade edildi.

Eco Irak, petrol ihracatının istikrarını korumak ve deniz yollarındaki jeopolitik riskleri azaltmak adına "Yeni Şam" (Şam-ı Cedid) projesinin şu anda milli ve stratejik bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Irak ekonomisinin yaklaşık %90 oranında tamamen ham petrol satış gelirlerine bağımlı olduğu göz önüne alındığında, bu adımın kritik ve belirleyici bir öneme sahip olduğu ifade ediliyor.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat 2026'da İran'a yönelik başlattığı askeri saldırıların ardından Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı'nı ticari gemilere kapatmıştı. Bu hamle, küresel ekonomiye ve Orta Doğu ülkelerinin petrol üretimine büyük bir darbe vururken, petrol ve gaz fiyatlarının da fırlamasına neden olmuştu.