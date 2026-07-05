FIFA 2026'da ilk çeyrek finalist Fas

3 saat önce

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Kanada'yı 3-0 yenen Fas, adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadeleye 2 gol atan Azzedine Ounahi damga vurdu. Bu arada Fas, Dünya Kupası'nda çeyrek finale iki kez çıkan ilk Afrika ekibi oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası (FIFA 2026) son 16 turu mücadelesinde Fas, Kanada'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

Mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılan Fas, Paraguay-Fransa maçının kazananıyla Boston'da çeyrek finalde karşılaşacak.