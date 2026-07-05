Malatya merkezli yasa dışı bahis operasyonu

2 saat önce

Malatya merkezli İstanbul ve İzmir’i de kapsayan yasa dışı bahis operasyonunda 21 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 9’u tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi. Malatya merkezli İstanbul ve İzmir’i de kapsayan operasyonda 21 şüpheli yakalandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü değerlendirilen kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Soruşturma kapsamında 38 kişiye ait hesap hareketleri incelendi. Yapılan incelemelerde şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 824 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Malatya merkezli olmak üzere İstanbul ve İzmir’de 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda hedef konumunda bulunan 21 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 49 dijital materyal ile 2 av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklandı. 8 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 4 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakıldı.