Habur Çayı'na düşen genç 2 gündür aranıyor

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dün balık tutarken düştüğü çayda kaybolan gencin bulunması için ekipler seferber oldu.

Olay, Taşarası köyü yakınlarında Komato bölgesindeki Habur Çayı'nda dün akşam saatlerinde yaşandı.

Piknik için gittikleri bölgede balık tutmak isteyen 27 yaşındaki Erkan Sak'ın dengesini kaybederek suya düştüğü ve suda kaybolduğu bilgisi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

2 gündür gencin bulunması için binlerce insan seferber oldu.