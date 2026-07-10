Diyarbakır'da 10 yıl önce işlenen faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Türkiye Adalet Bakanı Akın Gürlek, 10 yıl önce Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde işlenen Mehmet Emin Karaalp cinayetinin aydınlatıldığını duyurdu. İleri genetik incelemeler ve HTS analizleri sonucu bağlantılı oldukları belirlenen 8 şüpheli ise gözaltına alındı.
18 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde başından vurularak öldürülen 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp'in faili meçhul kalan cinayeti, 10 yıl sonra Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yeniden ele alınarak aydınlatıldı.
Çermik ve Ergani Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmada, olay yerinden elde edilen sigara izmaritlerine ileri moleküler genetik incelemeler uygulandı.
HTS kayıtları ve daraltılmış baz analizleri ile birleştirilen DNA bulguları sonucunda şüphelilere ulaşıldı.
Delillerin ardından harekete geçen JASAT ekipleri, cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen 8 kişiyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Akın Gürlek, hiçbir mağdur ailenin adalet arayışının karşılıksız bırakılmayacağını vurgulayarak, "Zamanın geçmesi faillere güvence sağlamayacaktır. Geçmişin karanlıkta kalan bütün dosyalarının üzerine aynı kararlılıkla gidilecektir." dedi.