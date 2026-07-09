Ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu

1 saat önce

35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem’in ölüm nedeninin ''alkol zehirlenmesi'' olduğu bildirildi.

Kızılcık Şerbeti, Yeni Gelin, Kertenkele, Payitaht Abdülhamid, Zümrüdüanka, Kuruluş Osman ve Mahkum gibi birçok dizide rol alan İrtem, 15 Haziran’da hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre; oyuncuyla ilgili otopsi raporu, Adli Tıp Kurumu’nca İstanbul Anadolu başsavcılığına gönderildi.

Raporda İrtem’in kanında yüksek miktarda etil alkol tespit edildiği, bu miktarın 395 miligram/desilitre (mg/dl) olduğu yazıldı.

Oyuncunun ölümünün alkol (etil alkol) zehirlenmesi nedeniyle meydana geldiği bildirildi.