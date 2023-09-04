Umed Sabah: Irak bütçe yasası, Kürdistan Bölgesi’nin anayasal haklarından intikam almak için yazılmış

ERBİL (K24)

Basın toplantısında konuşan Umed Sabah, Bağdat’ın, Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarını göndermeme konusundaki tavrıyla ilgili, “Bu durumun arkasında iki temel neden var. Birincisi, Irak Parlamentosu’nda kabul edilen bütçe yasası Kürdistan Bölgesi’nin anayasal kazanımlarına vurulmuş en büyük darbeydi. Bu yasa, Kürdistan Bölgesi’nin anayasal haklarından intikam almak için yazılmış” dedi.

Umed Sabah, “İkinci sebep de Irak Maliye Bakanlığı’nın, bütçe yasasının kendisinden daha kötü olan yasayı uygulama anlayışıdır” ifadesini kullandı.

Kürdistan Bölgesi’nin bütçe yasasındaki payının yaklaşık 16 trilyon dinar olduğunu belirten Sabah, Irak Maliye Bakanlığı’nın ise Kürdistan Bölgesi’nin hakkının sadece 8 trilyon dinar olduğunu savunduğunu söyledi.

Umed Sabah, bu iki noktanın, Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarıyla hiçbir şekilde örtüşmediğini vurguladı.

Sabah, müzakerelerde önceliklerinin, Kürdistan Bölgesi memurlarının maaş ödemelerini garanti altına almak olduğunu ancak Irak hükümetinin şimdiye kadar anayasal bir hak olan maaş ödemlerini gerçekleştirme yoluna gitmediğini ifade etti.

“Irak hükümeti bize bir vilayet muamelesi yapıyor, hatta bir vilayetten de az hakkı bize reva görüyor. Biz de bunu reddediyoruz diyen” Umed Sabah, Irak Bakanlar Kurulu’nun dünkü kararına ilişkin ise, “Hiçbir toplantıda 500 milyar dinara razı olmadık. Gerekli harcamalar hariç” dedi.

Umed Sabah, Kürdistan Bölgesi Hükümeti olarak en kısa zamanda Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplanarak atılacak adımları değerlendireceklerini, Bağdat’la müzakere kanalını kapatmayacaklarını ancak resmi tavrı önümüzdeki toplantılarda belirleyeceklerini kaydetti.